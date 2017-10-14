جلسوا علي الطاولة متقاربين وأجسادهم الضئيلة الصغيرة تكاد ان تطير
ابتسمت لهم و قالت :
– لا تتحركوا من هنا , سأبتاع شيئ ..و لن اتأخر.
– لو سمحت اربع دونات وكوباً من القهوة .
– تفضلي سيدتي .
– شكرا .
رجعت اليهم بخطى ثقيلة ووضعت الدونات امامهم .
-امي …أحضرتي أربعاً من الدونات يا امي !!
– وما الغريب في الامر!! دائما احضر أربعا !!
-نحن ثلاثا يا أمي .
صمتت …
نظرت اليهم طويلاً وكأنها تحاول عدهم ,
حركت رأسها بسرعة وهي تطرد فكرة داهمتها ..
وكادت تسقط دمعة ..
تداركتها بضحكة مصطنعة.
-ما بالكم تنظرون لي بدهشة !!
الرابعة للعاملة التي تكنس مصلي السوق ..
سكنت النفوس بحزن,
تناولوا حلواهم , ومضغت هي قهوتها مضغاً
وهي تلوك في داخلها كلمات صامتة ,
يبقى البوح فيها مخنوقاً
والصبر هشاً
والأماكن خالية إلا من الذكرى .
حصة العنزي
@nsaem7ail
التعليقات 1
أسماء محمد
14/10/2017 في 7:26 م[3] رابط التعليق
القصة جميلة ماشاء الله
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