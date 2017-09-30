قبل أن أغادر إلى دولة أوكرانيا أخبرني أحد الأصدقاء بأني سوف أرى أجمل النساء في أوكرانيا لكن لم أخذ بكلامه وليس من اهتماماتي أن أذهب إلى هناك لمشاهدة النساء وعند الوصول إلى مطار بوريسبيل في كييف قابلت أحد الشباب ودار بيني وبينه حوار وقد سبق وأن زار أوكرانيا وأيضاً أخبرني بأني سوف أرى أجمل النساء في هذه الدولة ! لكن حاولت أن لا أركز على كلامه فأنا قطعت مسافة طويلة من السعودية إلى أوكرانيا ورحلة عبور امتدت إلى 16 ساعة إضافة إلى الرحلة الأساسية التي استغرقت 5 ساعات وركوب طيارة أعتقد أنها من زمن الاتحاد السوفيتي لا يقدم فيها سوى الماء بالرغم من أنها طيران حكومي وليس اقتصادي هل من المعقول لمشاهدة النساء؟ فهذا يعتبر شيء من الجنون .
بالتأكيد كل ما هو جميل ملفت للنظر المباني والشوارع والطرق والطبيعة … وغيرها لكن الكلام عن جمال النساء قد يكون شيء غير مرغوب فيه لدى البعض أو قد لا يكون مناسب للكتابة عنه إضافةً إلى وجود اعتبارات دينية لكن مهما كنت شخص مثالي ومهما حاولت من غض البصر فلابد وأن تقع عينك على النساء خاصةً في دول أجنبية لأنهم يعملون في أغلب الأماكن التي تكون مع الجمهور الأسواق والمطاعم والفنادق والمواصلات العامة … وغيرها وفي أوكرانيا بالتحديد تزيد التعامل مع النساء بشكل أكبر وهذا يعود إلى أن نسبة الرجال أعلى من الرجال حسب إحصائية الأمم المتحدة 86.3 رجل لكل 100 امرأة ، وبالنسبة لي يعتبر الأمر طبيعي فأتعامل مع النساء كما الرجال لكن في أوكرانيا بالفعل تذكرت كلام من حدثني عن الجمال وكان الشعور مختلف فجمال النساء في هذه الدولة يجعلك في وضع يجب أن تغض البصر فيه أو قد تصاب بفتنة ولا أخفيكم بأني رأيت نساء لم أرى مثلهم من قبل في أي دولة إضافةً إلى تميز أغلبهم بعدم وضع مساحيق التجميل فتشاهدهم على طبيعتهم.
على أي حال، أنا لا يوجد لدي معايير محددة في الجمال سوى النظرة الأولى دون التدقيق في المواصفات وبالتأكيد لكل شخص معاييره الخاصة التي تختلف من شخص إلى آخر ومواصفات الجمال تختلف من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى مكان آخر ففي موريتانيا يقاس الجمال بالسمنة وفي قبيلة كايان بتايلاند يقاس بطول الرقبة وإيران بجمال الأنف لذلك تكثر عمليات تجميل الأنف …أما مسابقات الجمال يعتمد الاختيار على مستوى الطول والوزن والثقة والثقافة.
ولأني كنت أعتقد قبل وصولي إلى أوكرانيا بأنه لا يوجد أجمل من نساء أذربيجان فهذا الرأي تغير ويبقى الرأي في أوكرانيا معلق حتى وقت آخر، ولأن ليس لدي معايير في الجمال غير النظرة الأولى فأخبرني عن معاييرك وأين رأيت أجمل النساء وسيكون الموضوع سر بيني وبينك، أما إذا كنت تفكر في الزواج عليك مراجعة مقال فن اختيار شريك الحياة .
بقلم
سعد بن سليمان الفريخ
التعليقات 2
Bb
30/09/2017 في 5:25 م[3] رابط التعليق
قلت المواضيع يعني 😑 .. من المخجل جدا ان تُكتب مقالة بهذا العنوان توقعت النص مختلف او ان العنوان استخدم لشد الانتباه لكن المصيبة ان الاثنان العنوان و المقالة بذات السطحية
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أبو أحمد
18/10/2017 في 11:45 م[3] رابط التعليق
ماذا قد نستفيد أخي الكريم من هذه المقالة !
أهو ترغيبي للسفر إلى هناك وخراب بيتي وبيوت الآخرين غيري ! هداك الله وهدى صاحبي الصحيفة أن سمحوا لمثل هذه الاهتمامات ان تعرض ..
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