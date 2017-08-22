هكذا نُجيب الآخرين حين يلقون علينا التحية ويسألوننا: كيف الحال !الحال تسرك وكل شيء على ما يرام ، الحمد لله !
أبشرك بخير ونعمة .. أبشرك بخير ونعمة !
بقصد أو بدون قصد بفعلنا هذا نحن نمارس أهم شيء نستطيع العيش به !
حين أتجاهل كل شيء قد يؤذيني أو يتعبني وأقول أنا بخير !
حين أُلغي وجود أي هم أو مرض أو مصيبة قد حلت بي وأقول أنا بخير !
حين تسألني عن فلان من الناس وهو في مرض وكرب وأقول لك هو بخير وصحة !
تأكد أنه سيكون كذلك !
هي معادلة بسيطة جداً تفاءل بما تريد يكن !
حين أقول أنا بخير فإنني أصبح كذلك فعلاً !
توقف عن التذمر وعن الشكوى وعن التشاؤم !
توقف عن إحباط نفسك والآخرين فحين تتحدث عن مشاعرك السلبية فأنت تجلب المزيد منها !
تكلم عن ما تحبه أن يكون لك وما تحب أن ترى نفسك عليه !
أنت تجلب لك المزيد من الخير حين تتذكر النعم وتحمد الله عليها .
بقلم
هنادي العتيبي
Rain544@
التعليقات 1
Noor_A
24/08/2017 في 4:29 ص[3] رابط التعليق
يروق لي قلمك كثيراً أتابع كل جديدك ومقالاتك ..
هنادي صاحبة فكر عميق وقلم جميل
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