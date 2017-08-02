هل تتذكر استقبالك خبر موت شخص عزيز عليك؟ هل تتذكر أحداث أخر مناسبة سعيدة لك؟ مثل زواج وظيفة شراء سيارة … وغيرها . هل تتذكر تخرجك من الثانوية أو الجامعة؟
إذا أجبت على جميع الأسئلة السابقة واستطعت تذكر التفاصيل بكل سهولة أهنئك على ذاكرتك القوية وإذا لم تجب إلا على بعضها إضافةً إلى عدم قدرتك على تذكر أحداثك اليومية وقائمة بسيطة من الطلبات اطمئن أنت لازلت تملك ذاكرة جيدة لكن تحتاج إلى تدريب فالذاكرة مثل العضلات لابد من تدريبها باكتساب المهارات البسيطة التي قد تحتاج إلى جهد بسيط في البداية وبعدها ستكون عادةً لديك مما يجعل ذاكرتك قوية ، أما إذا كنت لا تذكر أسمك أنصحك بمراجعة الطبيب .
ويوجد عدد كبير من المهارات التي تساعد على التذكر وما يناسبك قد لا يناسب غيرك لكن قبل تعلم هذه المهارات لابد من تحويل اللغة السلبية إلى إيجابية لأن العقل يصدق ما تقوله على سبيل المثال (ذاكرتي ضعيفة / أنا ذاكرتي قوية ، تركيزي ضعيف/ أنا تركيزي عالي ، سأحاول أن أتذكر/ أنا بسهولة أتذكر الأسماء والأرقام والمواعيد….. وغيرها ) .
والكثير يعتقد بأن من يتمتع بذاكرة قوية أن لديه موهبة وهذا غير صحيح فادومينيك اوبراين لما كان طالب في المدرسة المتوسطة قرر الانقطاع عن الدراسة فقد كان يعاني من عسر القراءة واضطراب نقص الانتباه إلى أسطورة بالفوز في بطولة العالم للذاكرة ثماني مرات إضافةً إلى منعه من دخول صالات القمار في لاس فيغاس لتفوقه في لعبة الورق، فالذي جعل من دومينيك يمتك مهارة قوية في التذكر هو قيامة باستخدام تقنية الغرف الرومانية (الذكاء المكاني) فهي تعتمد على نقطتين :
أولاً : تذكر الأماكن الرئيسية في غرفتك أو الصالة أو المجلس.. تخيل نفسك وأنت تمشي وتلاحظ خمسة أشياء التسلسل مهم كرر 3 مرات.
ثانياً : ضع قائمة عند كل قطعة من الخمس التي اخترتها اصنع شيء غريب أو مضحك مع كل قطعة .
على سبيل المثال لو دخلت غرفتك وكان فيها ( تلفاز، مكيف، نافذة، سرير، طاولة ) وقمت بكتابة طلبات مكونة من (بيض ، خبز ، لبن ، طماطم، سكر) ، فباستخدام الغرف الرومانية تخيل معي بأن التلفاز يخرج من تحته بيض ثم المكيف وكانه واقف يخبز والنافذة يدخل منها لبن بدلاً من الهواء والسرير عليه طماطم يقوم بلعب الورق والطاولة تخبرك بأنها تحب السكر فكل شخص يستخدم خيالة الخاص به ليساعده على التذكر وهنا تأكد بأنك ستذكر هذه القائمة بكل سهولة .
أما سبب تذكرك للأسئلة التي طرحتها عليك في البداية يعود إلى ارتباطها بمشاعر قوية فكلما كان ارتباط الحدث بمشاعر حزن أو فرح قوية يكون التذكر أقوى .
ياحبيبي أتمنى منك تطبيق هذا التمرين باستخدام خيالك الخاص بك حتى في المقال القادم نتعلم مهارة جديدة في كيفية تذكر الأسماء والأرقام … وغيرها .
بقلم
سعد بن سليمان الفريخ
التعليقات 1
Saud
02/09/2017 في 1:00 م[3] رابط التعليق
يعطيك العافية يا أستاذ سعد
البلا إذا تعدت ٥ أشياء. تضيع العلوم😁
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