تهدف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى خدمة مصالح المساهمين الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال توفير السلع الاستهلاكية بالجملة وإعادة بيعها على أعضائها بالتجزئة بسعر التكلفة، وتساعد على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش وتساهم في تثبيت الأسعار.وزيادة المشاركة الشعبية في التنمية الشاملة، وتحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية لذوي الدخل المحدود، وتوظيف الشباب وتطوير الخدمات التي تعزز التواصل وكل ما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع
لقد حضيت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وشركائها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بالدعم والتشجيع على إنشائها، خاصة في المجمعات السكنية والقرى والأرياف والمناطق البعيدة، لما لهذه الجمعيات من ايجابيات ، مما يعكس الاهتمام الحرص على تشجيع المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ككيانات اقتصادية تخدم متطلبات أعضائها.
إضافة إلى ذلك تقدم وزارة الشئون الاجتماعية أنواعاً مختلفة من الحوافز والدعم لجميع الجمعيات التعاونية؛ بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك على النحو التالي:-
- إعانة تأسيسية لمرة واحدة بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على أن لا تزيد على 20% من رأس مال الجمعية وقت التسجيل.
- إعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على أن لا تزيد على 50% من التكاليف المقررة للبناء موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ بشرط ألا تزيد عن 50% من التكاليف الفعلية.
- إعانة مشاريع وتقدم للجمعية إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد على 50% من تكاليف المشروع.
- إعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحه نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد على 90% من الخسارة.
- إعانة إدارة عندما تعين الجمعية مديراً سعودياً متفرغا لأعمالها تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية بما لا يزيد على 50% من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لسنوات أخرى بموافقة الوزير.
- إعانة مجلس الإدارة إذا انتظمت اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بحيث لا تقل عن “12” اجتماعاً في السنة بما لا يتجاوز 20% من الأرباح السنوية للجمعية مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة
- إعانة تشغيل عندما تمتلك الجمعية مالا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر في السنة بما لا يتجاوز 50% من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات.
- إعانة تدريب عند اشتراك أحد أعضاء الجمعية أو العاملين بها في دورة أو مؤتمر أو حلقه دراسية في مجال التعاون داخل أو خارج المملكة وتحدد الإعانة بما لا يتجاوز 90% من التكاليف على أن لا تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة.
- إعانة محاسبيه للجمعية في الحالات الآتية:
– عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسمياً للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وإعداد ميزانياتها العمومية بما لا يزيد على 50% من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ويجوز تمديدها بموافقة الوزير على أن لا تزيد على 25% من التكاليف.
– عندما تقوم الجمعية بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبرة ما يتفق وحاجتها بما لا يزيد على 50% من مرتبه لمدة سنتين ولا يزيد على 25% للسنة الثالثة.
- إعانة دراسات وبحوث بنسبة لاتزيد على 50% من التكاليف.
- – إعانة فنية لمساعـدة الجمعيـة/ عند الضرورة/ على تطويـر عملهـا ويشمـل ذلك تكاليـف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات ولمدد محددة.
- إعانـة خدمـات اجتماعيـة للجمعيـة بمــا لا يتجــاوز 50% ممـا تنفقـه الجمعيـة من البنـد المخصص لذلك في ميزانياتها.
المؤكد أن الحوافز جدا مشجعة، وأن الدولة ما قصرت وشجعت ماديا ومعنويا، وحتى إجراءات تأسيس الجمعيات بسطتها، وأرى أن الدور الآن يقع على كاهل الأهالي وضرورة مشاركتهم في نهضة وتنمية محافظتهم ووطنهم، ولا شك أن مدينة الدلم بعد انتقالها من مركز إلى محافظة تحتاج من أبنائها جهودا مضاعفة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.. والهمة بعد توفيق الله هي التي تضع أصحابها في القمة. فمن يا ترون سيعلق الجرس؟
بقلم
د.هلال محمد العسكر
التعليقات 1
سعود الحقباني
29/07/2017 في 3:33 م[3] رابط التعليق
كلام جميل يادكتور الدلم تستحق جمعيه استهلاكية أمل طرحها للمواطنين لتلقى النور
شكرا على اهتمامك
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