رشوة الأخلاق
إليك يا ذاك الوجه القبيح ، إليك يا مدمي القلوب كمداً وحسره ، إليك ياسارق الأحلام . لا سلاماً ولا مرحباً ، ولا شكراً لسعيك .
إلى المحسوبيات أو الواسطات ….
مقدمتي ليست إلى الشفاعة الحسنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالي في محكم التنزيل والتي يتم من خلالها رفع الظلم عن المظلومين أو إيصال حق لأصحابه أو المساعدة في قضاء الحاجات التي لا يترتب عليها التعدي على حقوق الآخرين ، وإنما إلى الوجه الآخر ، سالب الحقوق ، والذي يصنع لنا لبنات ضعيفة في جميع مؤسساتنا . والذي وبلا شك مؤشر لواقع مؤلم ستعيشه أجيال إن لم يتدارك الأمر . فلن يتقدم الوطن بقدر طموحنا مادامت المحسوبيات ، لأن المتميزين والمبدعين لن يأخذوا أماكنهم وحقوقهم المستحقة ، بل ستمنح لأشخاص أقل ما يقال عنهم بأنهم عاديون .
وهي كذلك وسيلة للظلم وتمزيق لصفحة العدالة ، وفقد للثقة في المؤسسات الرسمية أو الأهلية ، لذلك فمن الواجب علينا جميعاً التوعية بآثار هذه المحسوبيات والواسطات على الأمدين القريب والبعيد وعلى المجتمع ككل ، والحث على تفعيل القوانين المجرمة لها ، والتوسع في تطبيق الحكومة الإلكترونية وكل ما من شأنه الحد والتضييق على هذه الممارسات .
أجزم بأن العقلاء لا يخفى عليهم هذا الواقع لكن ما دفعني للكتابة فيه هو ما نشاهده من استباحه لها وعدم تجريمها والنظر إليها بأنها حق مشروع لكل من استطاع إليه سبيلا .
بقلم
صالح القرني
التعليقات 1
الوافي
25/05/2017 في 3:17 م[3] رابط التعليق
سلمت يمينك يا استاذ صالح
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