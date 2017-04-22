مشاعر الأهالي بمحافظة الخرج وقاطنيها كلها فخر وسعادة بقدوم أميرها الخلوق أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والذي سيجعل الخرج تبقى بكل اعتزاز في مقدمة المدن السياحية والاقتصادية والحضارية بافتتاحه عدد من المشاريع الخيرية والخدمية والتنوية ومشاركة أبنائها من طلاب جامعة الأمير سطام فرحة التخرج والاستماع لأهاليها بما يصب في خدمة هذه المحافظة التاريخية وتحقيق رغباتهم وخاصة بتعيين أحد أبناء الاسرة المالكة محافظا لها يتولى قيادة عجلتها بعد قيام محافظها المجدوع بدوره الوطني والعملي على أكمل وجه وبهذه الزيارة يشكر الأهالي لسموه هذه الزيارة متمنين تكرارها في مناسبات أخرى في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وولي ولي العهد حفظهم الله وأدام على وطننا الأمن والأمان .
بقلم
خالد ال جربوع
التعليقات 1
BraveMan
25/04/2017 في 7:16 ص[3] رابط التعليق
مقال رائع أستاذ خالد
سلمت يداك
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