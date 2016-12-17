يوما بعد يوم يثبت المدير الفني لفريق النصر السيد زوران ماميتش بأنه يملك فكر تدريبي عالي وقدرات هائله .
رغم ما يعانيه فريقه من افتقاد سته عناصر أساسيه ومهمه الا انه يوحي ان الفريق لايفتقد اي عنصر مهم بالفريق ومع مجيئه ومباشرته لعمله واشرافه على الفريق كان النادي يعاني من ضعف فني كبير وبالمراكز المتأخره من الموسم الماضي وللاسف وانتشل الفريق وأصبح ينافس بالمراكز المتقدمه رغم مايعانيه من تحديات ومشاكل بالفريق ونقص كبير ،وباشرافه على الفريق أوضح انه لايحب التدخل في عمله ويريد فرض الانظباط على الجميع وان الاجدر سيلعب بغض النظر عن اسم اللاعب .
ولكنه وجد مشكله كبيره بالفريق ومازالت وهي وجود لاعب مشكلجي ويريد ان يتدخل بكل شي واللعب أساسي رغم افلاسه فنيا وكبر عمره بل بعمر المدرب نفسه الحالي .
ليس هذا فحسب بل هناك دعم قوي لهذا اللاعب المشكلجي ونقطه العبور بالفريق وهذا الدعم والمجاملة من داخل الفريق وللاسف
وايضاً هناك ثلاثه إعلاميين محسوبين ع النصر ظلو يهاجمون المدرب بل وينشرون اسرار الفريق وحتى وصل بأحدهم ان نشر خطه المدرب ليله مباراه الفريق امام الهلال طبعا لوجود هذا الاعلامي بالنادي دوما وعلاقته بالرئيس وللاسف وحتى اسماء اللاعبين الذين اختتم بهم المدرب التدريب الأخير قبل المباراه.
كل هذا من اجل ان يهزم الفريق ليبعد المدرب ويرجع المشكلجي الذي وللاسف كون له شليله بالفريق من خلال سلطته وللاسف ومجاملته على حساب النادي مع بالغ الاسى والأسف حتى ايضا هناك فئه او شبيحه مهمتم الدفاع عن اللاعب الذي بالطبع عرفتوه انه حسين عبدالغني الذي اختتم مشاكله مع الكثير من النصراويين بالمدرب الحالي له وللفريق السيد زوران وامام الجميع والمصيبه قوله لمدرب اطلع لي برى النادي وتشوف !!!
هل سمعتو او نقل لكم ان لاعب يحاول على مدربه ويهدده وأمام اللعيبه والإدارة ؟؟ بالطبع لا الا من حسين الذي انتهى فنيا وأصبح نقطه للعبور
من الفرق واللعيبه الشباب المنافسين .
ورغم كل هذا المضايقات لهذا المدرب ومجامله حسين على حساب المدرب مازال يقدم عمل فني كبير ووصل به الى مراكز الصداره ومازال يقدم الجميل وأجمل منه .
وللاسف كان هناك ثله قليله لاتهم مصلحه الفريق ينتظرون سقوط المدرب ليله البارحه امام الهلال ولكن الحمد لله خاب ظنهم وخسرو مايتمنون له .
اخيراً شكرًا شكرًا للجمهور النصراوي الوفي الذي أعلن دعمه ووقوفه مع الكيان بقياده مدربه الذي نجح بامتياز في إسعادهم وانتشال فريقهم للامام.
خاتمه / اتمنى من الاداره النصراويه تغليب مصلحه الكيان على مصلحه الاخرين وتعلم ان الجماهير الوفيه ستقف مع المدرب طالما انه يسير بالفريق جيدا بغض النظر عن الأسماء .
ونكرر الشكر والتقدير لهذا المدرب الناجح الذي اتمنى عدم التدخل في عمله ودعمه والوقوف معه ليقدم الاجمل والأميز وكل مايرضي عشاق الأصفر والازرق.
عبدالرحمن الدوسري / الخرج
التعليقات 1
مبارك الدوسري
17/12/2016 في 1:56 م[3] رابط التعليق
سطورك أخي عبد الرحمن كلها صحيحه وتظهر أنك محب ومخلص لنصر ادعو الله ان يوفق المسؤلين عن النصر لكل خير وتوفيق لرفعه العالمي المحارب من القريب والبعيد والمدرب يجب ان يعطى للفرصه كامله كما انصح المسؤلين بعدم جلب اَي لاعب محلي مستغنى عنه من ناديه الاساسي ويجب دراسة وضع الهجوم اللذين ليس لهما فاءده .
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