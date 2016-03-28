حدائق الأجراس
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[right][font=Comic Sans MS]نتساوى
حين نتقبل
إختلافات بعضنا
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[right][font=Comic Sans MS]شتان
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[font=Comic Sans MS]بين من يحمل العلم في رأسه ويفيد
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[font=Comic Sans MS]ومن يحمل العلم فوق رأسه ولا يستفيد[/color]
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[right][font=Comic Sans MS]إن سماع الأنين الصادر
من أحلامنا المكبوته
يشبه إلى حد كبير
فن الإستمتاع بالنظر إلى
فراشة تطير في وعاء مغلق
لا تلبث الطيران قليلاً حتى تموت
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[font=Comic Sans MS]كن صديقا لأحلامك
وعش الفرح الغامض في ملامح هذا الكون
فالكثير لا يدرك انسكابات النعم الموجودة
في الانتظار[/font]
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التعليقات 1
عبد الله البنين
22/04/2017 في 11:12 ص[3] رابط التعليق
الاستاذ الفاضل ابراهيم
تحية لقلبك سيدي الجميل، وخالقي انت مبدع، للغاية رموز بوحي السريالية المفعمة بالحس والقيم الجمالية للواقعية، كان هذا الهاما جميلا ورابط بين العقل والاحساس والمخيلة والذات المتأملة في قيم ومعاني الاشياء . قد لا أفيء في الوصف لكنني توصلت بهذا الى اعمق نقطة في التصور بأهمية ما يصوره الفكر الراقي ويخطه القلم.
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