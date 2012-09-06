كلمات و عبارات رنانة ساحرة مذهلة تتسلل إلى القلب بانسيابية تامة و بترحيب حار من قلب متعطش يشكو الجفاف العاطفي ، حُبً زائف وكلامً معسول والنهاية جريمةً بشعة ، والضحية الفتاة . وبما أن نقطة الضعف لدى الفتاة متصلة بالروح التي تتدفق منها المشاعر و الأحاسيس ، تظل الفتاة رهينة تلك الكلمات ، وأسيرة لها هي زجاجة الحياة القابلة للخدش و الكسر ، و كلاهما تنتهيان بنتائج مأساوية ، و حياة سوداء معتمة ، حياة لا تخلو من الكدر بلا شك ، سيجعل ذلك الشاب من حبه برجاً عاجياً محشواً بالوفاء و الصدق والتضحية .
أيتها الزجاجة ابتعدي عن أيدي العابثين خفافيش الليل في رقتك كالوردة و في حياتها ، فإن ذبلت هلكت وسقطت ولا قيمة لها ، ومن يسلك هذا الطرق هم من لا يعرفون معنى الحُب وهتك أعراض المسلمين همهم : إرضاء شهواتهم وملذاتهم عالم ملي بالمصائب والفتن كم من القصص المؤلمة لكن من يتعظ ؟
عندما تقع لها المُصيبة تندم أشد الندم ، وتموت ألف مرة وتبكي الليل والنهار ؛ لكن بعد فوات الأوان ، بعد ما تفقد أعز وأغلى ما تملكه الفتاة ، الذي بدونه الموت أهون بكثير من الحياة بدون شرف ، وعندما يفعل جريمته تنتهي الجريمة بعد الحُب المزيف ، ويذهب باحثاً عن ضحية أخرى ، وهي تبقى تعيش في دوامة وحيدة ، تلؤم نفسها ، وتبكي على حالها ، وتموت في اليوم ألف مرة ، وتبقى في عداد الأمــوات وهي من الأحياء .
يا من له صولات وجولات في عالم المعاكسة والشات والدردشة ، يا من لك صولات وجولات في عالم الأسواق ، يا من همه و شغله الشاغل اصطياد الأسماك ، عفواً أقصد الفتيات لا تنسى أنك كما تدين سوف تدان ، وأنه دين سوف يرد لك وأن طالت السنين ، ولن ترضاه لأمك ولن ترضاه لأختك ، ولن ترضاه لقريبة لك ، وعلى هذا السياق كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ، من الممكن أن تغلط معك فتاة طائشة لا تُدرك ما تفعل ، أو قد تكون صغيرة في السن ، أو قد تكون محرومة من أبسط الواجبات ، فهل عليك استغلالها ؟؟؟ و هل هذه من شيم و سلوك الشاب السعودي المسلم .
من ينقذ تلك الزجاجة فهي تصرخ لا تدعوني أنكســر ! من المسئول عن وضع تلك الفتاة ؟ لا أختلق الأعذار لتلك الفتاة ، فلها عقلها ولكن عوامل كثيرة قد تحورها عن المسار الصحيح والسليم .
ختاماً:
تبقى الرائحة العطرة عالقة بالزجاجة كذلك الذكرى الطيبة تبقى عالقة بالقلب .
كم من ساكنٍ عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبرِ
وقال الحق في كتابة الكريم ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) .
لست الأفضل و لكن بنقدكم أرتقي ،،،،نبض قلم أخوكم / عبدالعزيز بن سعد البياهي
التعليقات 9
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16/09/2012 في 6:37 م[3] رابط التعليق
تحياتي وتقديري للاخ عبدالعزيز البياهي على الكلام الجميل والمفيد وانت ياعبدالعزيز مكسب لودعصحيفة الخرج وينك من زمان احنا نبحث عنك نعم واناشد الاستاذ سعود الضحوك بعدم التفريط فيك لانك فاكهة الصحيفه اتمنالك التوفيق
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15/09/2012 في 9:31 ص[3] رابط التعليق
موضوع هام في زمان هايم فيه الغيوم السوداء اي الوحوش التي لاتخاف ولاتدرك خطورة التعدي علا الغير انا افتخر واعتز ان لي ولد عم يكتب ويعي ما معنى القلم والنص الذي يكتبه احسنت ابا عبدالعزيز 😉 😉
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17/09/2012 في 10:02 م[3] رابط التعليق
مبدع يا عبدالعزيز و موضوع في غاية الاهمية الإجتماعة
وإن دل هذا المقال على شئ فهو على شهامتك
نعم القلم …
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07/09/2012 في 1:32 م[3] رابط التعليق
اخوي عبدالعزيز..
قدرت اوصل للمعلومة بطريقتكك..
انا اشكركك علىا هذا الموضوع الجميل و الرائع..
و اتمنى لكك حياة سعيدةة..
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07/09/2012 في 10:59 ص[3] رابط التعليق
مميز اخوي عبدالعزيز
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10/09/2012 في 12:28 ص[3] رابط التعليق
تسلم يمينك يا عبدالعزيزًًً…موضوعك رائع جداً ًً\\”\\”\\” ننتظر إبداع اخر وشكراً
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13/09/2012 في 10:46 ص[3] رابط التعليق
رائع جدا اخوي عبدالعزيز
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19/09/2012 في 10:39 ص[3] رابط التعليق
سلمت يداك وبوح قلمك..
متميز دائمآ الى الامام يا آبوسعد
بالتوفيق…
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عبد الله البنين
22/04/2017 في 11:01 ص[3] رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
المتسكعون في الطرقات والأسواق العامة ليلا نهارا بلا هدف ـ إلا أن يكون هدفا رخيصا ساذجا؛ تمليه عليهم ظنونهم الواهية، وأفئدتهم الخاوية، وما ألقت عليهم شياطين الانس والجن، وما هو حقيقة بهدف ـ أولئك الشياطين أنفسهم، وما هذا الا نتيجة ضعف الوازع الديني والابتعاد عن المبادئ والقيم والأعراف السوية، وإن ضربتُ لذلك مثلا مقتضب، فعساه أن يكونْ عين الفراغ الذي يسكن الجماجم.
استمتعت بقراءة نصك الباذخ المترف بالقيم والحس المعنوي، عل نصك المترف يعالج وهنا أصاب ذوي العقول الفارغة. وفقك الله واسعدك
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