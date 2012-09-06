[ALIGN=CENTER]عمليات استبدال مفصل الركبة[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER][/ALIGN]ما هي عمليات استبدال مفصل الركبة ؟
هو إجراء جراحي لاستبدال الأجزاء التالفة من المفصل واستبدالها بمفصل صناعيلماذا تجرى هذه العمليات ؟
عندما يصاب مفصل الركبة بالالتهاب المفصل العظمي المزمن ( خشونة الركبة ) مما يؤدي إلى الألم وصعوبة في ثني الركبة مما يؤدي الى الإعاقة وعدم الاستقرار في المشي مما يؤثر على نشاطات المريض اليومية. ولم تخف هذه الأعراض عن طريق الأدوية والعلاج الطبيعي فإن بعض الأطباء يتجه إلى عمليات استبدال مفصل الركبةكيف تكون العملية؟
مفصل الركبة الطبيعي يحتوي على غضروف أملس السطح يتحرك فوق الآخر من غير احتكاك, أما في مفصل الركبة العظمي الملتهب الذي يكون سطحه خشن وغير متساوي فإن ذلك يسبب الألم في الركبة حتى مع عدم الحركة, وعندما يسوء التهاب المفصل يتدهور العظم مما يسبب إعاقة وتيبس. والحل يتم تعديل أسطح المفصل بحيث تستطيع احتواء المفصل الاصطناعي المركب من البلاستيك والمعدن ، من أجل الحصول على أداء حركي في المفصل بشكل مماثل للوضع الطبيعي للمفصل.
يتكون الجزء الملتصق بعظمة الفخذ من معدن صلب وأملس، والذي يستطيع تحمل أوزان ثقيلة.
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[/ALIGN]ما هي مخاطر العملية؟
من الممكن أن يتجرثم الشق الجراحي وغالبا ما يكون سطحي ويتم علاجه بشكل موضعي، ولكن أحيانا يمكن أن يحدث خطورة في الأنسجة الموجودة تحت الجلد وحتى في المفصل ذاته، الأمر الذي قد يتوجب فيه فتح الشق من جديد من أجل إزالة البقايا المجرثمة.
من الممكن أن تحدث جلطات دموية في الساقين. وتظهر بعد بضعة أيام من الجراحة عادة، مما يتسبب في تورم الساق مع الألم الشديد. وقد تنتقل هذه الجلطات الدموية من الساقين إلى الرئتين، حيث تسبب ضيقاً في التنفس وألما في الصدر.
1- يعالج الألم بعد العملية: مسكنات عن طريق الحقن في الوريد , وبعض المرضى يعطى حقن لتخفيف الألم في العضل.
2- العلاج الطبيعي :
* في نفس يوم العملية
تخفيف الانتفاخ: عن طريق الشراب الضاغط و الثلج ورفع الرجل
تعليم المريض على المشي عن طريق العكازات أو المشَايه الرباعية وتستخدم جبيرة حول الركبة لزيادة ثبات المفصل. وينتبه المعالج من حدوث هبوط للضغط عند المريض أثناء الوقوف.
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استخدام جهاز ثني الركبة CPM للوصول إلى 90 درجة من الثني إن أمكن
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* بعد يومين من العملية حتى 3أسابيع
لزيادة المدى الحركي للركبة تستخدم تمرينات انزلاق الكعب على لوح خشبي
تمارين الجلوس والوقوف.
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تقوية عضلات الركبة باستخدام تمارين متنوعة .
مثال: رفع الرجل مع مد الساق وشد الركبة وهي بوضع ثابت.
تجنب في هذا الوقت الثني الكامل وتحميل الركبة وزن مثل جلسة الصلاة
* بعد 4 أسابيع حتى يعتمد المريض على نفسه بالحركة
زيادة المدى الحركي بالطرق التي ذكرناها فوق حتى يصل إلى درجة) 0-120) من ثني الركبة .
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مضاعفة تمارين تقوية عضلات الركبة_ كما ذكرت سابقا_ بوضع أوزان حول القدم.
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تعويد المريض بالاعتماد على نفسه في بعض الأنشطة كالنزول من الدرج والانتقال من السرير إلى الكرسي.النشاطات الغير مسموح بها:
1. الجري
2. القفز
3. رفع الأحمال التي تزيد على 26 كيلوغرام.
4. الوقوف لفترة طويلة.
5. المشي لفترة طويلة.
6. طلوع الدرج المتكرر.
7. الجلوس بطريقة التربيع والصلاة على الأرض واستخدام المرحاض العربي.
يجب ارتداء شراب ضاغط للرجل عند السفر بالطيارة حتى سنة واحدة بعد العملية.
في الختام نقول أن اغلب العمليات تتبعها مضاعفات فلا يعملها إلا من يضطر لها واتباع تعليمات الأطباء سوف يساعد المريض على التعافي بإذن الله دون الدخول في مضاعفات أخرى.
[ALIGN=CENTER]سعد الحمير
[email]dr_saad_pt@hotmail.com[/email][/ALIGN]
التعليقات 1
نبيل
25/09/2017 في 6:25 م[3] رابط التعليق
د خالد عمارة استاذ جراحة العظام يكتب: أوضحت الأبحاث أن خشونة الركبة المتقدمة تستفيد من جراحة تغيير المفصل . لكنها لا تناسب إلا كبار السن من ذوي الحركة المحدودة و الاحتياجات البسيطة . و نسبة التحسن بعدها في الألم تكون حوالي 85% . لكنها طبعا لا تغير من قوة العضلات و الصحة العامة .
لذلك يجب ان يتوقع مريض الخشونة المتقدمة أن جراحة تغيير المفصل ستساعد على التحسن لكن هذا التحسن ليس بنسبة 100% كما يتخيل البعض
أما الخشونة البسيطة فيكون علاجها بتقليل الوزن و العلاج الطبيعي . و في الحالات التي لا تستجيب يمكن عمل منظار جراحي لعلاج تآكل الغضروف
لكن يبقى المرضى من ذوي الخشونة المتوسطة او خشونة متقدمة لكنهم صغار في السن . هذا النوع من المرضى لم نتوصل بعد لعلاج نهائي له .
لكن هناك بعض الطرق التي لا تزال تحت الإختبار مثل تركيب غضاريف صناعية من مادة تمتص الصدمات مثل : polyethylene reinforced polycarbonate urethane (PCU) …
. NUsurface
أو زراعة غضاريف صناعية من مادة الكولاجين
CMI
و هذه المادة تعمل على امتصاص الإحتكاك في المفصل و بالتالي تجعل الألم أقل بكثير
لكن هذا لا يزال تحت التجربة و التقييم . و لم تظهر أبحاث من مراكز موثوق فيها لتقييم هذا النوع من العلاج بصورة نهائية
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