يشكي تقريبا أكثر من مليون شخص في أمريكا سنويا من إصابة مفصل الكاحل أو القدم حسب دراسة للأكاديمية الأمريكية للممارسات الأسر ولكن لا توجد إحصائية عندنا بالمملكة بإصابات الكاحل ولكن المتعارف عليه أن الرياضيين (ممارسين الرياضة) أكثر أصابه من غيرهم وغالبا إصاباتها تكون مزمنة
ما هو التواء الكاحل:
هو تمدد و تمزق في أربطة الكاحل أو القدم يصاحبها تمزق في العضلات والأوتار مما يحدث تورم وألم حاد وربما نزيف خفيف على شكل بقع داكنة
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أسبابه وعوامل مساعدة له :
أي زيادة في المدى الحركي للمفصل الكاحل من الجهة الداخلية inversion أو الخارجية Everton
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لأي سبب كان سوا الحركة إلى الأمام أو الصعود والنزول وحتى الحركة البسيطة كالنزول من السرير أو دهس القدم من شخص أخر كما يحصل في الإصابات الرياضية يسبب هذا التواء
عوامل حدوثه:
العوامل عندما تحاول تجنبها تكون هي الوقاية من هذه الاصابه
عدم تأهيل القدم في قسم العلاج الطبيعي من إصابة سابقة
وضع المفصل في وضع خاطئ أو خطير مثل عمل بعض التمارين الخاطئة أو لبس الكعب العالي عند النساء
ضعف في عضلات المفصل
اعراضه:
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تورم القدم , وذلك بسبب زيادة السوائل في الانسجه
الألم الشديدة , بسبب الضغط على أحساس الأعصاب
الصعوبة في حركة المفصل , بسبب الألم والتورم
احمرار وحرارة في المفصل , بسبب تدفق الدم إلى المنطقة
درجات التواء الكاحل:
غالبا ما تصنف والتواء في الكاحل بدرجة شدة التواء :
أول درجة التواء الكاحل :
1. تمزق بسيط في أربطة الكاحل
2. يشعر بألم خفيف
3. قليل من التورم
4. صعوبة قليل بالحركة
التواء الكاحل درجة الثانية :
1. تمزق غير كامل في أربطة الكاحل
2. يشعر المصاب بألم متوسط أشد عند الضغط عليها
3. انتفاخ واضح للمفصل
4. وإعاقة للحركة
5. ظهور كدمات على الجلد
التواء الكاحل من الدرجة الثالثة :
1. تمزق تام للأربطة
2. ألم شديد يحس به المصاب طوال الوقت
3. انتفاخ في المفصل حول محيطه
4. ظهور كدمات على الجلد
5. لا يستطيع المصاب المشي مطلقاً
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علاجه:
يبدأ العلاج بشكل سريع ليعطي فرصة اكبر لمنع الآلام المزمن ويعطي استقرار للحالة
وخلال فترة العلاج يتم بالتدرج بدء برنامج العلاج الطبيعي لبناء مدى الحركة للمفصل بشكل سليم
لجميع الأنواع التواء نستخدم التالي:
1. أراحه الكاحل , عن الحركة القوية والمشي عليها فقط لأنه من الأفضل تحريك المفصل بشكل خفيف وسهل كما سوف يأتي بالتمارين
2. وضع ثلج للتخفيف التورم وتكون كل 4 ساعات من 10-15 دقيقه إلى أن يخف الورم نسبيا
3. تثبيت القدم بمضاد الضاغط للدعم القدم أثناء الحركة
4. رفع القدم حوالي 30 درجة يعني فوق مستوى قلبك لتخفيف الانتفاخ ويكون في اليوم 3 مرات من 20-30دقيقة حتى يخف الورم
إذا كان الالتواء من الدرجة 2او 3 يجب الذهاب إلى الطبيب المختص
إذا كان التواء في الكاحل والتواء درجة 2 ، يضاف على السابق وسائل أكثر فعالية في تثبيت الكاحل مثل (الجبائر). ويمكن أيضا أدوية مضادة للالتهاب يمكن استخدامها للمساعدة.
إذا كان التواء الكاحل هو التواء 3 درجة ، يضاف على السابق وسائل أكثر فعالية في تثبيت الكاحل مثل (الجبائر). ما لا يقل عن 2-3 أسابيع. عملية جراحية لإصلاح الرباط تمزق.
العلاج الطبيعي:
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بما أن فترة العلاج تكون في قسم العلاج الطبيعي فان أخصائي العلاج الطبيعي يبدأ بالعلاج بالتمارين بعد التأكد من تخفيف الانتفاخ بشكل كبير
1. استخدام الموجات فوق الصوتية
2. تمارين لزيادة أدى المفصل تبدأ باستخدام منشفة لسحبها القدم بلطف اتجاهك حزام مطاطي كما في اقسام العلاج الطبيعي
3. تثبيت المفصل برباط أو التلزيق الطبي الملون
4. العودة التدريجة لأي نشاط رياضي كالوقف على لوح التوازن برجل وحدة
5. المحافظ على لياقة المفصل بزيادة التمارين وصعوبة التمرين مثل السير والمشي على الكعب والأصابع
هذه ليست شاملة تأهيل التواء الكاحل اما البرنامج الذي يقوم به أخصائي العلاج الطبيعي الذي هومختص فيه ،على حسب الحاله الذي امامه لكن نعطي فكرة عن هذا النوع من التدريبات.[ALIGN=CENTER]سعد الحمير
dr_saad_pt@hotmail.com[/ALIGN]
التعليقات 8
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15/02/2011 في 6:47 م[3] رابط التعليق
أشكرك على مقالاتك المتميزة. والمعلومات المهمة.
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16/02/2011 في 8:56 ص[3] رابط التعليق
عافية عليك يا سعد;)
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21/02/2011 في 11:51 م[3] رابط التعليق
كلام مختصر ومفيد جدا حتى لاطباء العموم في المستشفيات كاسعاف اولي قبل تحويل المريض لاخصائي العظام بارك الله فيك
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27/02/2011 في 12:09 ص[3] رابط التعليق
شكراً على كل هذه المعلومات دكتور سعد و الحمدلله انني وجدت هذا الموضوع بالذات
اتمنى ان اتواصل معك عبر الايميل لإنني اعاني من اصابة في الكاحل منذ اكثر من ستة عشر سنة شخصت على انها إلتواء
عملت علاج طبيعي شهرين و جبس شهر بعد الاصابه ولم استفد شيء مازال الالتواء ومازلت ااعاني حتى من المشي او الوقوف احيانا
ما اود ان اعرفه هل احتاج عملية جراحية و السؤال الاهم كم هي مدة العلاج الطبيعي حتى التعافي بعد العملية ؟
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06/08/2012 في 10:49 ص[3] رابط التعليق
الحمدلله
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18/10/2012 في 4:52 م[3] رابط التعليق
جزاكم االله خيرا
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18/01/2013 في 6:14 ص[3] رابط التعليق
جزيل الشكر
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البركات
28/05/2017 في 5:49 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان استفسر عن امكانية علاج الكاحل من الدرجة الثالثة والحالة مزمنة وقديمة..عل بالامكان ام لا؟
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