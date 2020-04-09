رئيس التجمع الصحي الأول في الشرقية يطمئن على الدفعة الأولى من نزلاء الاستضافة الصحية

تفقد الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، إحدى جهات الاستضافة الصحية، حيث اطمأن على سلامة أول دفعة للمواطنين القادمين من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد.
وتابع الغامدي سير العمل في جهة الاستضافة الواقعة في مدينة الدمام، واطمأن كذلك على النزلاء، وعلى الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.
واطلع الغامدي خلال زيارته على العمل المشترك بين التجمع الصحي وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بمستشفى الملك فهد الجامعي المشرفة على فحوصات الدفعة الأولى.
وفق “أخبار 24”.