بالفيديو.. لحظة وصول عاصفة رملية وسُحب رعدية لمحافظة حفر الباطن

وثقت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وصول عاصفة رملية لأجواء مدينة حفر الباطن مساء اليوم (الخميس).
وأظهرت المقاطع حجم العاصفة التي غطت الأفق، وكانت مصحوبة بسحب رعدية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت أن تشهد حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا مساء اليوم أتربة مثارة وأمطاراً متوسطة إلى غزيرة، وستستمر الحالة الجوية حتى منتصف الليل.
شاهد
منظر مهيب للرياح المحمله بأتربه والتي هبت على منطقه #حفر_الباطن اليوم الخميس.#صحيفة_المدينة
عبدالله عابد – حفر الباطن pic.twitter.com/Afsg9CStpJ
— صـ حـ يـ فـ ـة ا لـ مـ د يـ نـ ـة (@Almadinanews) April 9, 2020
شاهد:
من منازلهم.. أهالي حفرالباطن يوثقون لحظة دخول العاصفة
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|#حفرالباطن_اليوم #حفر_الباطن #الطقس pic.twitter.com/YbX1vIzVua
— حفرالباطن اليوم (@Hafr_Today) April 9, 2020
حاليا في حفر الباطن pic.twitter.com/cgSnhmCFZZ
— حمودالهمل (@00_3f) April 9, 2020
وفق “أخبار 24”.