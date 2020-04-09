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أخبار المناطق > بالفيديو.. لحظة وصول عاصفة رملية وسُحب رعدية لمحافظة حفر الباطن
09/04/2020   9:44 م

بالفيديو.. لحظة وصول عاصفة رملية وسُحب رعدية لمحافظة حفر الباطن

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وثقت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وصول عاصفة رملية لأجواء مدينة حفر الباطن مساء اليوم (الخميس).

وأظهرت المقاطع حجم العاصفة التي غطت الأفق، وكانت مصحوبة بسحب رعدية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت أن تشهد حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا مساء اليوم أتربة مثارة وأمطاراً متوسطة إلى غزيرة، وستستمر الحالة الجوية حتى منتصف الليل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لحظة وصول عاصفة رملية وسُحب رعدية لمحافظة حفر الباطن

أخبار المناطق
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