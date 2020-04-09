انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، أحد المسؤولين عن العمال بسبب عدم حرصه بتزويدهم كمامات لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وذلك خلال جولة تفقديه لبعض مواقع المشروعات الإنشائية.
وأظهر مقطع فيديو للسيسي، لحظة انفعاله على المسؤول لعدم تنفيذه لأوامر الدولة بالإجراءات الوقائية لحماية العاملين بالموقع من جائحة كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الرئيس وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.
وفق “أخبار 24”.