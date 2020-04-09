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أخبار محلية > “الداخلية”: السماح لمندوبي التوصيل التابعين لتطبيقات هيئة الاتصالات بالعمل على مدار 24 ساعة
09/04/2020   9:43 م

“الداخلية”: السماح لمندوبي التوصيل التابعين لتطبيقات هيئة الاتصالات بالعمل على مدار 24 ساعة

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه سبق الإعلان بتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، عن السماح بتطبيق خدمات المطاعم -ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم- للطلبات الخارجية عن طريق طلبات التوصيل أو أسطولها الخاص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة 10 مساءً في جميع مناطق المملكة.

وأضاف أن الوزارة تؤكد سريان السماح لجميع مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل في جميع مناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة، ويشترط حمل بطاقة عمل إلكترونية نشطة ولا يتطلب إبراز مشهد ورقي لذلك. وفق “أخبار 24”.

وأوضح المصدر أن قنوات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر رفع طلب اعتراض من خلال منصة “أبشر”.

“الداخلية”: السماح لمندوبي التوصيل التابعين لتطبيقات هيئة الاتصالات بالعمل على مدار 24 ساعة

أخبار محلية
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