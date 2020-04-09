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أخبار محلية > “هيئة المحاسبين” تُطلق 4 مبادرات لمكاتب وشركات المحاسبة لتخفيف آثار كورونا
09/04/2020   9:42 م

“هيئة المحاسبين” تُطلق 4 مبادرات لمكاتب وشركات المحاسبة لتخفيف آثار كورونا

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أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 4 مبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على أعضائها والمنشآت المرخصة لمزاولة المهنة تماشياً مع إجراءات وجهود المملكة في التعامل مع جائحة كورونا.

وشملت المبادرات:

أولاً: تأجيل دفع الاشتراكات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة إلى نهاية عام 2020م.

ثانياً: عدم المطالبة بساعات التعليم المهني المستمر عن عام 2020م.

ثالثاً: تعليق العمل بضوابط العضوية المتعلقة بالشطب وتعليق العضوية، وذلك فيما يخص عدم الالتزام بالسداد ونقاط التعليم المهني المستمر إلى نهاية عام 2020م.

رابعاً: تمديد فترة تقديم البيانات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لحين انتهاء فترة منع التجول.

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس أن الهيئة أصدرت قرارات جديدة متعلقة بالدورات التدريبية والندوات المتخصصة عن بُعد تماشياً مع الإجراءات الحكومية للوقاية من الفيروس وبما يدعم استمرار سير العمل بالهيئة. وفق “أخبار 24”.

“هيئة المحاسبين” تُطلق 4 مبادرات لمكاتب وشركات المحاسبة لتخفيف آثار كورونا

أخبار محلية
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