"الأمن السيبراني" يُحذر من رسائل تصيّدية تستغل اسم وزارة الصحة لسرقة المعلومات الشخصية

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من رسائل تصيّدية تهدف لسرقة المعلومات الشخصية، مستغلةً الظروف التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا.
وحثّ المركز على عدم التجاوب مع تلك الرسائل التي قد تصل من حسابات وهمية تحت اسم وزارة الصحة، وتطلب الدخول إلى رابط غير معروف.
ونصح المركز الإرشادي للأمن السيبراني بالمتابعة المستمرة للأخبار الموثوقة من الحسابات الرسمية لوزارة الصحة، والتأكد من أن الرسالة الواردة مرسلة من الحسابات الرسمية والأرقام الموحدة للوزارة، والتأكد من المرسِل قبل فتح أي روابط مجهولة المصدر.
ونشر المركز نموذجاً على تلك الرسائل، وهي رسالة تنتحل اسم وزارة الصحة وتزعم إصابة مستقبلها بفيروس كورونا، وتطلب منه الضغط على رابط مجهول.
وفق “أخبار 24”.