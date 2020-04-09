"هيئة المهندسين" تدعو الشركات إلى البدء في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي

دعت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع عدد من الجهات الشركات الصناعية للبدء في إنتاج أجهزة التنفس الصناعية، للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد الشهراني أن المبادرة إلى تصنيع أجهزة التنفس تكتسب أهمية قصوى، لأهميتها في إنقاذ حياة حالة مرضى الجهاز التنفسي الحادة، مثل كوفيد – 19، ما يقتضي توفرها في المنازل بحجم صغير، إضافة إلى تأمين حاجة المستشفيات.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف للمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة لمرضى كورونا والتغلب على نقصها بسبب الأزمة العالمية، وتشجيع توطين الصناعات الطبية ونقل التقنية وبناء سلاسل الإمداد اللازمة لمكونات أجهزة التنفس الصناعية، وغيرها من الأهداف الوطنية.
وجاءت مبادرة الهيئة بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووزارة الاستثمار والتجمعات الصناعية وهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومنصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين والجمعية السعودية للرعاية التنفسية.
وفق “أخبار 24”.