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أخبار محلية > رويترز: “أوبك” تتفق مع المنتجين المستقلين على خفض كبير للإنتاج
09/04/2020   9:40 م

رويترز: “أوبك” تتفق مع المنتجين المستقلين على خفض كبير للإنتاج

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أعلنت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة أن منظمة “أوبك” والمنتجين المستقلين بما فيهم روسيا توصلوا إلى اتفاق بخفض كبير لإنتاج النفط.

وأوضحت المصادر المطلعة على الاجتماع الافتراضي أن الخفض المتفق عليه قد يصل إلى عشرين مليون برميل يومياً.

رويترز: “أوبك” تتفق مع المنتجين المستقلين على خفض كبير للإنتاج

أخبار محلية
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