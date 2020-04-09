رويترز: “أوبك” تتفق مع المنتجين المستقلين على خفض كبير للإنتاج

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
أعلنت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة أن منظمة “أوبك” والمنتجين المستقلين بما فيهم روسيا توصلوا إلى اتفاق بخفض كبير لإنتاج النفط.
وأوضحت المصادر المطلعة على الاجتماع الافتراضي أن الخفض المتفق عليه قد يصل إلى عشرين مليون برميل يومياً.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885096779.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2020 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج