“لبيه يا وطن”.. وزير الصحة يوجه رسالة لمن سجلوا في منصة التطوع الصحي

عبّر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن شكره لمن سجلوا في منصة التطوع الصحي، للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية المباشرة وغير المباشرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال الربيعة تحت وسم “لبيه يا وطن” عبر حسابه في “تويتر”: “إن التطوع عمل نبيل وخلق عظيم يدعم الجهود لمكافحة الوباء، شكرا لكل متطوع سخر وقته وجهده لخدمة وطننا الغالي”.
يُشار أن المنصة تُمكّن الراغبين في التطوع من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحّد، للاستعانة بهم في مختلف المجالات، بعد الحصول على دورة التطوع المجتمعي من هيئة التخصصات الصحية، ليكونوا مستعدين للمشاركة. وفق “أخبار 24”.