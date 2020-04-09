نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح بطريقة بسيطة كيفية تحديد المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين في أي مكان
09/04/2020   5:38 م

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح بطريقة بسيطة كيفية تحديد المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين في أي مكان

+ = -
1106

نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، بضرورة ترك مسافة آمنة بين الأشخاص وبعضهم البعض لتجنب الإصابة بفيروس كورونا سواء في المنزل أو الأماكن العامة.

وقال العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إنه ينصح أن تكون المسافة الآمنة بين الأشخاص مترا ونصف المتر، وتقاس بطريقة بسيطة هي أن تمد يدك بطول ذراعك ويمد الشخص الآخر يده بطول ذراعه فهذه هي المسافة الآمنة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وجدد المتحدث التأكيد على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة والبعد عن التجمعات.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح بطريقة بسيطة كيفية تحديد المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين في أي مكان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885096767.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.