بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح بطريقة بسيطة كيفية تحديد المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين في أي مكان

نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، بضرورة ترك مسافة آمنة بين الأشخاص وبعضهم البعض لتجنب الإصابة بفيروس كورونا سواء في المنزل أو الأماكن العامة.
وقال العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إنه ينصح أن تكون المسافة الآمنة بين الأشخاص مترا ونصف المتر، وتقاس بطريقة بسيطة هي أن تمد يدك بطول ذراعك ويمد الشخص الآخر يده بطول ذراعه فهذه هي المسافة الآمنة لتجنب الإصابة بالفيروس.
وجدد المتحدث التأكيد على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة والبعد عن التجمعات.
#عاجل_السعودية | المتحدث الرسمي باسم #وزارة_الصحة د. محمد العبدالعالي: أذكّر الجميع البعد عن التجمعات أمر مهم جدًا، نحن في مراحل مهمة، و يجب الانتباه أن تكون المسافة بينك وبين أي شخص #متر_ونص #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/XiWIAS8ypV
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 9, 2020
وفق “أخبار 24”.