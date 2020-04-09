“تعليم الرياض”: إطلاق 5 مسابقات تنافسية عن بُعد لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إطلاق 5 مسابقات تنافسية، عن بعد، لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات.
وأوضحت أن المسابقات في 5 مجالات مختلفة: “مسابقة أفضل فيلم قصير، ومسابقة أفضل الحلول والأفكار والمبادرات لأزمة كورونا، والروبوت كورونا، وأفضل جدول يومي، ورسالة إلى أبطال التعليم”، وذلك خلال الفترة 15 – 26 شعبان الجاري.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة، حمد الوهيبي، أن هذه الفعاليات والأنشطة التنافسية تأتي بهدف إذكاء روح المنافسة بين الطلاب واستثمار أوقات فراغهم داخل المنزل، داعيا أولياء الأمور لحث أبنائهم وبناتهم على المشاركة في المسابقات كونها تجمع بين التعلم والمتعة والفائدة.
وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين، عبدالله الغنام، أن مسابقة الفيلم القصير مسابقة إنتاج مرئي لا تزيد عن دقيقتين في أحد موضوعين وهما: جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا، وجهود وزارة التعليم في تعزيز التعلم عن بعد.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر، أن تلقي المشاركات في مسابقة الفيلم القصير يكون على البريد الإلكتروني media@riyadhedu.gov.sa، فيما بقية المشاركات على البريد r.nashat20@gmail.com، على أن تكون الجوائز ألفي ريال للمركز الأول و1500 ريال للمركز الثاني وألف ريال للمركز الثالث وللمركز الرابع 750 ريالاً وللمركز الخامس 500 ريال وذلك في كل مسابقة.