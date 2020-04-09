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أخبار محلية > “الصحة”: “منصة التطوع الصحي” تستقبل 79 ألف متطوع يرغبون في تقديم الخدمات ‏الصحية
09/04/2020   5:35 م

“الصحة”: “منصة التطوع الصحي” تستقبل 79 ألف متطوع يرغبون في تقديم الخدمات ‏الصحية

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استقبلت وزارة الصحة عبر “منصة التطوع الصحي ” أكثر من ‏‏79 ألف متطوع، يرغبون في تقديم الخدمات الصحية والداعمة، ‏تطوعًا لخدمة الوطن‎.

وتعد منصة التطوع الصحي النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين ‏المتطوعين، وعرض الفرص التطوعية في القطاع الصحي، ‏وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في بناء ‏المنصة الإلكترونية وتجهيزها، وتمكين المتطوعين من مختلف ‏الفئات في عموم مناطق المملكة‎.

وتُمكّن “المنصة” الراغبين في التطوع من التسجيل عبر بوابة ‏النفاذ الوطني الموحّد، للاستعانة بهم في مختلف المجالات، بعد ‏الحصول على دورة التطوع المجتمعي من هيئة التخصصات ‏الصحية، ليكونوا مستعدين لأعمال التطوع الصحي‎.وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: “منصة التطوع الصحي” تستقبل 79 ألف متطوع يرغبون في تقديم الخدمات ‏الصحية

أخبار محلية
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