أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 355 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 3287 حالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 3 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 44 حالة وفاة.
وأبان أنه تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 666 حالة، وهو ما يعني بقاء 2577 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة.
وأبان أن عدد الذين خضعوا للعزل المنزلي حتى الآن وصل إلى 35 ألف شخص، ثلثا هذه العدد تبين أنهم بصحة جيدة وأنهوا فترة العزل، وأن المتواجدين في العزل الآن نحو 12 ألفاً من بينهم أكثر من 3 آلاف لا يزالون يتلقون الخدمات الصحية، والبقية في العزل المنزلي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى رصد عدد من حالات الإصابة في المساكن الخاصة بالعمالة، وهو ما يؤكد أهمية التقيد في هذه المواقع بالإجراءات الاحترازية الموصى بها والتي تضمن التباعد وتقليل المخالطة بين العمالة.
وفق “أخبار 24”.