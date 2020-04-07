“الوزراء” يقرر إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن بعض العاملين لمدة ثلاث سنوات

وافق مجلس الوزراء على إعفاء المنشأة الصغيرة – التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ من دفع المقابل المالي المقرر، لمدة ثلاث سنوات عن بعض العاملين.
ونصّ قرار “الوزراء” على الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
في حين نصّ القرار على الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل سعودي الجنسية -بخلاف مالك المنشأةـ ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
ونصّ القرار على أنه يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط في جميع الأحوال.