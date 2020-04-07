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أخبار محلية > بالفيديو.. “متحدث هيئة الاتصالات” يكشف معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات قبل وبعد الإجراءات الاحترازية
07/04/2020   10:19 م

بالفيديو.. “متحدث هيئة الاتصالات” يكشف معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات قبل وبعد الإجراءات الاحترازية

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أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علي المطيري، اليوم (الثلاثاء)، الفرق بين معدل الاستهلاك الفردي اليومي للبيانات قبل وبعد تطبيق القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية.

وقال المطيري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا المستجد، إن معدل الاستهلاك الفردي اليومي للبيانات قبل الإجراءات الاحترازية كان 600 ميجابايت ووصل إلى 800 ميجابايت بعدها.

كما اعتبر أن هذا المعدل في استخدام البيانات معتدل، وذلك قياساً بدول أخرى وصلت إلى الذروة في معدل الاستهلاك اليومي للفرد، حيث أرجع ذلك لتميّز المملكة ببنية تحتية رقمية قوية وشبكة إنترنت عالية الكفاءة والسعة. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. “متحدث هيئة الاتصالات” يكشف معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات قبل وبعد الإجراءات الاحترازية

أخبار محلية
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