شهدت مدينة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، التزام الأهالي من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً، استشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والوسائل الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس” شوارع المدينة وهي خالية من حركة السيارات والمارة، وتعزيز الانتشار الأمني من الجهات التابعة لوزارة الداخلية بين المدن الرئيسة بمساندة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وسط التزام كبير.
يُذكر أن أمر منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً جاء ضمن حزمة من الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تتطلبها هذه المرحلة الصعبة والطارئة كخطوات استباقية اتخذتها الدولة.
وفق “أخبار 24”.