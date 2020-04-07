أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المنشآت المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك لحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.
وذكرت الوزارة أن على المنشأة المتضررة تفعيل أنظمة العمل عن بعد، والاستفادة من نظام “ساند” الذي يعوض ما نسبته 60% من أجر العامل السعودي.
كما بينت أنه يمكن الاتفاق مع العامل على منحه إجازة تُحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منحه إجازة استثنائية وفق المادة (116) من النظام، أو تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
وشددت الوزارة على أن إنهاء عقد العامل لا يكون مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام “ساند” لتعويض أجور العاملين السعوديين.
وفق “أخبار 24”.