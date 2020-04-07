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أخبار محلية > “الإذاعة والتلفزيون” تطلق قناة فضائية لعرض أعمال الماضي الجميل
07/04/2020   10:13 م

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق قناة فضائية لعرض أعمال الماضي الجميل

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أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة فضائية لعرض الأعمال الفنية السعودية القديمة.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها أن إطلاق القناة جاء كبادرة للترفيه عن المواطنين والمقيمين، لا سيما في هذه الأيام التي تشهد مكوث الجميع في منازلهم.

وأكدت أن القناة ستعرض مجموعة من أجمل البرامج والمسلسلات والأعمال الفنية من زمن الروائع (أواخر السبعينات)، والتي ساهمت في صناعة جيل الثمانينات والتسعينات إلى بداية الألفية.

ومن أهم الأعمال التي ستُعرض على شاشة قناة “ذكريات” برنامج المسابقات الشهير “حروف” الذي كان يقدمه المذيع الراحل ماجد الشبل، وبرنامج “بنك المعلومات” الذي كان يقدمه المذيع الراحل عمر الخطيب. وفق “أخبار 24”.

كما ستعرض أيضاً “مسرح التلفزيون” الذي اكتشف الكثير من المواهب الشابة الذين أصبحوا نجوماً فيما بعد، بالإضافة إلى برامج رواد ومواهب، والكاميرا الخفية، والحصن، كما سيتم تحضير برامج مخصصة لشهر رمضان الكريم.

ومن الأعمال الدرامية التي ستعرضها القناة (عودة عصويد، أصابع الزمن، خزنة، سحور على مائدة أشعب، جحا الضاحك الباكي، خلف خلاف، أبو حمدان في رمضان، حمود ومحيميد)، ومسلسل الأطفال الشهير “بابا فرحان”.

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق قناة فضائية لعرض أعمال الماضي الجميل

أخبار محلية
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