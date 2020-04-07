“الخارجية”: الأولوية في إعادة العالقين لكبار السن والحالات الاستثنائية ومن لديهم تذاكر سفر ملغاة

أكد مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية أحمد بن محمد الطويان، اليوم (الثلاثاء)، في مؤتمر صحفي، أن مدن وصول المواطنين العالقين خارج البلاد، ثلاث مدن، هي الرياض وجدة والدمام.
وأوضح الطويان أن المواطنين العائدين سيخضعون بعدها للفحص، ثم سيتوجهون للعزل في هذه المدن لـ 14 يومًا، ثم يُنقلون إلى أماكن سكنهم.
وأشار مدير مركز الاتصال والإعلام إلى أن الأولوية ستكون لكبار السن والحالات الاستثنائية، ولمن لديهم تذاكر سفر ملغاة.
وحث المواطنين على عدم زيارة مقرات البعثات، على أن يكون التواصل مع سفارات المملكة ممن لديه مشكلة فقدان جواز السفر، لإصدار تذكرة مرور، ثم الاتصال بالخدمة الهاتفية “آمر”، وإخبار الموظف المختص برقم تذكرة المرور. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن 196 مواطنا سعوديا عادوا اليوم من مملكة البحرين، عبر جسر الملك فهد، ويتم التعامل معهم وفق الإجراءات المذكورة سابقًا.