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أخبار محلية > صدور أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا
07/04/2020   4:37 م

صدور أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتسمية أعضاء في المحكمة العليا.

ونصّ الأمر الملكي على تسمية عشرة قضاة أعضاءً في المحكمة، وهم:

  1. الشيخ أحمد بن سعد الزهراني
  2. الشيخ إبراهيم بن محمد العسكر
  3. الشيخ سعد بن سعود البديع
  4. الشيخ عيسى بن راشد القعيمي
  5. الشيخ علي بن سمحان الأحمري
  6. الشيخ عبدالله بن شديد البشري
  7. الشيخ سعد بن محمد المنيف
  8. الشيخ سعد بن محمد الهزاني
  9. الشيخ عقيل بن طراد الشمري
  10. الشيخ أحمد بن محمود الأزوري

من جهته، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني أن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم.

كما رفع القضاة المعينون الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء. وفق “أخبار 24”.

صدور أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

أخبار محلية
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