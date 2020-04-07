تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من 3 عصراً إلى 6 صباحاً ابتداء من الغد

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء بالإشارة إلى ما أعلن أمس بشأن منع التجول على مدار 24 ساعة في الرياض وعددٍ من المدن، فقد تقرر تقديم ساعات منع التجول في بقية مناطق ومدن المملكة، ليبدأ من الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من غدٍ الأربعاء.
وأكد أن هذه الأجراءات اتخذت في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، داعياً الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، تحقيقًا للمصلحة العامة.
وأوضح المصدر أنه حرصاً على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، فقد تقرر التالي:
1- السماح في تقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو مركباتها الخاصة مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة.
3- السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود).
4 – استثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم.
5- لا يشمل منع التجول العاملين في الجمعيات الخيرية والمتطوعين ومراكز الأحياء من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصراً.