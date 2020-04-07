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أخبار محلية > “الصحة”: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2795 والوفيات إلى 41
07/04/2020   4:35 م

“الصحة”: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2795 والوفيات إلى 41

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أعلنت وزارة الصحة عصر اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 2795 إصابة، وذلك بعد تسجيل 43 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة.

وأوضحت أن عدد المتعافين 615 حالة، وهو ما يعني بقاء 2136 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، في حين بلغ عدد الوفيات 41 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، ومنها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2795 والوفيات إلى 41

أخبار محلية
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