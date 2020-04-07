المقام السامي يوافق على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمواجهة جائحة “كورونا”

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، عن صدور الموافقة الكريمة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمواجهة جائحة “كورونا”.
وقال الربيعة إنه بعد اعتماد 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس، فقد صدرت الموافقة على مارفعه ولي العهد بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ماتم اعتماده حتى الآن 15 مليار ريال.
وأضاف أن هذه المبالغ ستخصص لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الوزارة رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال أخرى، وأيضاً تمت الموافقة على رصدها.
وأكد أن الدولة لم تقصر إطلاقاً في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من وزارة الصحة، بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة.