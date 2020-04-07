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أخبار المناطق > شرطة مكة تؤكد القبض على مواطن عبَّأ كوب شاي من ماء “المرحاض” وقدمه لزوجته
07/04/2020   4:31 م

شرطة مكة تؤكد القبض على مواطن عبَّأ كوب شاي من ماء “المرحاض” وقدمه لزوجته

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ظهر في مقطع فيديو وهو يضع مياهاً من المرحاض في كوب شاي ويقدمه لزوجته بطريقة مشينة.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه بأسلوب تشمئز منه الأنفس، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده.

وأضاف أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على المواطن، وهو في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.

وكان الشاب قد ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعبئ “الشاي” لزوجته من مياه المرحاض، الأمر الذي أثار حفيظة واستياء متداولي المقطع وطالبوا بضرورة القبض عليه ومحاسبته على فعلته.

شرطة مكة تؤكد القبض على مواطن عبَّأ كوب شاي من ماء “المرحاض” وقدمه لزوجته

أخبار المناطق
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