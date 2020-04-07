شرطة الرياض تقبض على مواطن أحضر حلّاقا وجزاراً لمقر إقامته

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن؛ لإحضاره حلّاقا وجزاراً لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر التويجري، أن المواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد (covid-19). وفق “أخبار 24”.