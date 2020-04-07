شرطة الرياض تقبض على 53 مخالفاً اتخذوا الكهوف والتصدعات بحي المهدية وكرًا لهم

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في حي المهدية، جميعهم من الجنسية الإثيوبية.
وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر التويجري، إلى مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة بحي المهدية غربي العاصمة أوكاراً للاختباء.
وأوضح أنه تم الوقوف على تلك المواقع، والقبض على المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بعض الأشخاص يسكنون داخل كهوف في تشققات الجبال في حي “المهدية”، قبل أن يتم القبض عليهم من قبل شرطة الرياض. وفق”أخبار 24”.