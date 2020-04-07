تعليق العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بمعظم مدن المملكة حتى إشعار آخر

أعلن الفحص الدوري للسيارات، تعليق العمل بشكل جزئي وكلي، بمحطات الفحص في عدد من مناطق ومحافظات المملكة مؤقتاً، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة “كورونا”.
وشمل التعليق الكامل للعمل بمحطات الفحص حتى إشعار آخر، المحطات التالية: ” الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2″، بالإضافة لمحطات الدمام، والطائف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والهفوف، وتبوك.
واختُصر وقت العمل إلى الفترة من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من السبت إلى الخميس من كل أسبوع، في محطات فحص السيارات بكل من: القصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وحائل، وينبع، وحفر الباطن. وفق”أخبار 24″.
وأصبح العمل من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن 7 صباحاً وحتى 12 ظهراً يوم السبت، في محطات فحص السيارات بكل من: الرس، والجوف، وبيشة، والخرمة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر.