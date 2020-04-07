بعد قرار منع التجول 24 ساعة في عدد من المدن .. “النقل”: الأنشطة المستثناة مستمرة في عملها

أكدت وزارة النقل، اليوم (الثلاثاء)، استمرار الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة المستثناة هي نقل البضائع والطرود، والتخليص الجمركي، والمستودعات والمخازن، والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي، وتشغيل الموانئ.
وأكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أن المنظومة ستواصل أعمالها من خلال الأنشطة المستثناة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، ولضمان كفاءة عمل سلاسل الإمداد لمختلف الأنشطة خاصة الأدوية والمعدات الطبية ومواد التموين. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت مساء أمس منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في مدن (الرياض – تبوك – الدمام – الظهران – والهفوف)، ومحافظات (جدة – الطائف – القطيف – والخبر).