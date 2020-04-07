بدء إجلاء المواطنين العالقين في البحرين من اليوم ولمدة 4 أيام

بدأت سفارة المملكة لدى البحرين، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين، تنفيذَا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
ويستمر نقل المواطنين من اليوم (الثلاثاء) ولمدة أربعة أيام، إلى المنطقة الشرقية، عبر جسر الملك فهد.
وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، عن بدء إجلاء العالقين، قائلًا: “يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على صدور التوجيه الكريم بتسهيل آلية عودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن في ظل تفشي جائحة كورونا”.
وأضاف: “إنفاذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدأ السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين من اليوم ولمدة أربعة أيام بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد”. وفق “أخبار 24”.
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد وجه الأحد الماضي، بسرعة إجلاء المواطنين الراغبين في العودة وبدء إجراءات عودتهم إلى المملكة، وذلك من مختلف دول العالم.