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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: لدينا 8 آلاف سرير للعناية المركزة وأكثر من 8 آلاف جهاز تنفس صناعي
07/04/2020   12:13 م

متحدث “الصحة”: لدينا 8 آلاف سرير للعناية المركزة وأكثر من 8 آلاف جهاز تنفس صناعي

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المنظومة الصحية السعودية من أفضل المنظومات صحيًا.

وأوضح العبد العالي، خلال تصريح تلفزيوني لبرنامج “في الصورة”، أن المملكة لديها قرابة 80 ألف سرير بمؤسساتها الصحية، منها 8 آلاف سرير للعناية المركزة، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص أكثر من 2000 سرير للعزل الصحي.

وحول أجهزة التنفس الصناعي، أوضح المتحدث أن كل سرير عناية مركزة يتطلب جهازًا للتنفس الصناعي، فضلًا عن الأجهزة الاحتياطية وتلك المتوفرة بعربات الإسعاف، ما يعني توفر أكثر من 8 آلاف جهاز تنفس صناعي.

 

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الصحة”: لدينا 8 آلاف سرير للعناية المركزة وأكثر من 8 آلاف جهاز تنفس صناعي

أخبار محلية
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