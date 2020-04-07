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أخبار محلية > “الخارجية”: 650 طبيباً سعودياً في الصفوف الأمامية لمكافحة “كورونا” بألمانيا
07/04/2020   12:14 م

“الخارجية”: 650 طبيباً سعودياً في الصفوف الأمامية لمكافحة “كورونا” بألمانيا

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كشفت وزارة الخارجية أن عدد الأطباء السعوديين، الموجودين في ألمانيا، يصل إلى 650 طبيباً، بمختلف التخصصات والدرجات، يعملون جنباً إلى جنب مع زملائهم الألمان في المستشفيات الألمانية.

وأضافت الوزارة أن الأطباء السعوديين بألمانيا يعملون في مختلف المجالات الطبية، مثل تقديم الرعاية الصحية للمرضى في المستشفيات والعيادات، ويساهمون في مكافحة فيروس “كورونا” المتفشي في ألمانيا.

وتعد ألمانيا من الدول الموبوءة بـ”كورونا”، حيث تجاوز عدد المصابين بالفيروس فيها حاجز الـ100 ألف.

وأكدت الخارجية على أن المملكة مستمرة في مد يد المساعدة لدول العالم، وتدعم الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

“الخارجية”: 650 طبيباً سعودياً في الصفوف الأمامية لمكافحة “كورونا” بألمانيا

أخبار محلية
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