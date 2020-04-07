تعرف على 4 أنشطة جديدة تم استثناؤها من قرار منع التجول على مدار 24 ساعة

أشارت وزارة التجارة إلى استثناء 4 أنشطة جديدة من قرار منع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من مدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة هي: فنيو السباكة والتكييف والكهرباء، وأعمال الصيانة والتشغيل، ومحلات الغاز، وصهاريج الصرف الصحي، حيث لم تكن تلك الأنشطة من بين الأنشطة التي تم استثناؤها في السابق من قرار منع التجول.
يذكر أن وزارة الداخلية قررت يوم أمس فرض حظر تجول على مدار (24) ساعة يومياً في مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، والهفوف)، ومحافظات: (جدة، الطائف، القطيف، والخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، حتى إشعار آخر. وفق “أخبار 24”.