“النيابة” تحقق مع مواطنين أحدهما دهس رجل مرور أثناء قيامه بواجبه وتسبب في وفاته

ذكرت مصادر أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً موسعاً مع مواطنين أحدهما دهس رجل مرور في نقطة أمنية شرق محافظة جدة أثناء قيامه بواجبه الأمر الذي نتج عنه وفاته في الحال.
وأضافت المصادر أن النيابة استجوبت أيضاً مواطناً آخر قام بصدم مركبة أمنية بطريق الفلاح جنوب محافظة جدة، وكان برفقته مواطن ومواطنة وهو ما تسبب في إصابة رجل المرور.
وأوضحت أن النيابة أصدرت بحقهما أمراً بالتوقيف على ذمة القضية تحت إجراءات جزائية مشددة، وذلك بعد استجوابهما ومعرفة ملابسات الواقعة مع كل منهما، مؤكدةً أن أي مساس برجال الأمن أو تجهيزاتهم أثناء تأدية واجبهم الوطني يعد جريمة موجبة للتوقيف والعقوبة المغلظة. وفق “أخبار 24”.
وأهابت بالجميع ضرورة التحلي بروح المسؤولية واستشعار الواجبات التي يقدمها رجال الأمن في خدمة الدين والوطن والتعاون معهم على أداء مهامهم بكل يسر وسهولة.