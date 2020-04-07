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أخبار محلية > مصادر: ضبط أحد مشاهير التواصل بمكة بعد ظهوره عبر فيديو وهو يصنع “شا​ي” من كرسي الحمام
07/04/2020   9:34 ص

مصادر: ضبط أحد مشاهير التواصل بمكة بعد ظهوره عبر فيديو وهو يصنع “شا​ي” من كرسي الحمام

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ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة نجحت في القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يضع مياهاً من كرسي الحمام في كوب من الشاي وقدمه إلى زوجته كنوع من المقالب، على حد قوله.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشاب الذي قام بإنتاج الفيديو ونشره على مواقع التواصل قام بحذفه بعد اعتراض زوجته عليه، كونه يضر بالأطفال والمراهقين الذين يتابعونه عبر صفحته.

وأضافت أن ما قام به الشاب محل تجريم شرعاً ونظاماً لما يحتويه الفعل من الجناية عمداً وتعريض النفس للخطر، مبينةً أنه ينطبق عليه نص المادة الـ 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرامة مالية 3 ملايين ريال.

وكان الشاب قد ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يصنع “شاي” لزوجته من مياه كرسي الحمام، الأمر الذي أثار حفيظة واستياء متداولي المقطع وطالبوا بضرورة القبض عليه ومحاسبته على فعلته.

مصادر: ضبط أحد مشاهير التواصل بمكة بعد ظهوره عبر فيديو وهو يصنع “شا​ي” من كرسي الحمام

أخبار محلية
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