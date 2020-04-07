بالفيديو.. العبدالعالي يوضح كيف ستتعامل وزارة الصحة مع مساكن العمال الأجانب

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كيف ستتعامل وزارة الصحة مع مساكن العمال الأجانب، والتي وصفها بأنها بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال العبدالعالي إن وجود عدد من الأشخاص في مساكن مكتظة بشكل غير منظّم وبها تجمعات والأشخاص يتبادلون أغراضهم الشخصية مع بعضهم، فهذا يعد بيئة مناسبة لانتشار الفيروس.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بمحاولة الوصول لهؤلاء العمال بعدة لغات، والتأكيد على أرباب الشركات والمؤسسات التابعين لها بتطبيق الإجراءات المناسبة لحمايتهم وحماية الآخرين.
وأشار متحدث وزارة الصحة في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن إجمالي عدد مَن تم فحصهم في المملكة هو 100 ألف من المواطنين والمقيمين.
#فيديو
مساكن العمال الأجانب.. كيف ستتعامل معه وزارة الصحة؟!
د. #محمد_العبدالعالي_في_الصورة pic.twitter.com/lfd52jEK8w
— في الصورة (@Fealsora) April 6, 2020
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. #محمد_العبدالعالي_في_الصورة
عدد المصابين بـ #كورونا في المملكة 2500 شخص، من إجمالي 100 ألف مواطن ومقيم وزائر تم فحصهم.. pic.twitter.com/pvxHJVNkpM
— في الصورة (@Fealsora) April 6, 2020
وفق “أخبار 24”.