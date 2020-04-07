نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. العبدالعالي يوضح كيف ستتعامل وزارة الصحة مع مساكن العمال الأجانب
07/04/2020   9:33 ص

بالفيديو.. العبدالعالي يوضح كيف ستتعامل وزارة الصحة مع مساكن العمال الأجانب

+ = -
794

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كيف ستتعامل وزارة الصحة مع مساكن العمال الأجانب، والتي وصفها بأنها بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العبدالعالي إن وجود عدد من الأشخاص في مساكن مكتظة بشكل غير منظّم وبها تجمعات والأشخاص يتبادلون أغراضهم الشخصية مع بعضهم، فهذا يعد بيئة مناسبة لانتشار الفيروس.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بمحاولة الوصول لهؤلاء العمال بعدة لغات، والتأكيد على أرباب الشركات والمؤسسات التابعين لها بتطبيق الإجراءات المناسبة لحمايتهم وحماية الآخرين.

وأشار متحدث وزارة الصحة في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن إجمالي عدد مَن تم فحصهم في المملكة هو 100 ألف من المواطنين والمقيمين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. العبدالعالي يوضح كيف ستتعامل وزارة الصحة مع مساكن العمال الأجانب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885096422.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.