بالفيديو.. متحدث “التجارة”: نمتلك أعلى مخزون غذائي في الشرق الأوسط ولن نتأثر بأزمة “كورونا” مهما طالت

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن المملكة تمتلك أعلى معدلات الوفرة والمخزون الغذائي الاستراتيجي بالشرق الأوسط، وهناك وفرة كبيرة في السلع الغذائية والاستهلاكية وعلى المستهلك أن يطمئن مهما طالت مدة الأزمة.
وأوضح الحسين خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن المملكة استطاعت السيطرة على أزمة بعض السلع التي تخضع للاستيراد والتصدير منها المعقمات، مبيناً أن الأزمة بدأت وفي المملكة 13 مصنعاً والآن لديها 35 مصنعاً تستطيع تغطية أكثر من 60% من الاحتياج المحلي.
وأضاف أن هناك 6 مصانع محلية استطاعت تغطية الطلب المحلي على الكمامات دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج الذي ارتفعت فيه أسعار الكمامات إلى 500%؛ نظراً لقلة المعروض منها وكثرة الطلب عليها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.
وحول موضوع أزمة “البيض” وارتفاع أسعاره أكد الحسين، أن المملكة لا يوجد بها أزمة في البيض وإنما المشكلة تكمُن في عملية الاستهلاك وتوصيل المنتج لنقاط البيع، لافتاً إلى أن المملكة من عام 2016 حققت اكتفاءً ذاتياً في منتج البيض.
وتابع متحدث التجارة أن المملكة في عام 2019 تجاوز إنتاجها من البيض الاحتياج المحلي بفائض 16% وقامت بتصديره، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة سمحت باستيراد البيض من الخارج وذلك ضماناً لزيادة الوفرة.
المتحدث الرسمي لوزارة التجارة #عبدالرحمن_الحسين:#السعودية فيها أعلى معدلات الوفرة والمخزون الغذائي الاستراتيجي بالشرق الأوسط..
مهما طالت الأزمة.. ليطمئن المستهلك أن هناك وفرة كبيرة في السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية..#محمد_العبدالعالي_في_الصورة pic.twitter.com/QsBCXzFbfM
— في الصورة (@Fealsora) April 6, 2020
المتحدث الرسمي لوزارة التجارة #عبدالرحمن_الحسين :
بدأت الأزمة وفي المملكة 13 مصنعا محليا للمعقمات.. لدينا الآن 35 مصنع تغطي اكثر من 60% من الاحتياج المحلي، أما “الكمامات” فمصانعنا المحلية تغطي الطلب ولا نحتاج للاستيراد. #محمد_العبدالعالي_في_الصورة pic.twitter.com/j2bD1Zheyf
— في الصورة (@Fealsora) April 6, 2020
المتحدث الرسمي لوزارة التجارة #عبدالرحمن_الحسين:
لا توجد لدينا أزمة في “البيض”، وهذه هي حقيقة مقطع التزاحم أمام أحد متاجر البيض بالدمام..#محمد_العبدالعالي_في_الصورة pic.twitter.com/qSjWpF1AQs
— في الصورة (@Fealsora) April 6, 2020
المتحدث الرسمي لوزارة التجارة #عبدالرحمن_الحسين:
هناك 20 تطبيقا معتمدا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يقدم خدمات التوصيل من المطاعم والهايبر ماركت والتموينات واللحوم.#محمد_العبدالعالي_في_الصورة pic.twitter.com/0tyTR49CKp
— في الصورة (@Fealsora) April 6, 2020