بالفيديو.. متحدث “الصحة” ينصح بإعداد الطعام في المنازل والانتباه لهذه الأمور عند الطلب من المطاعم

نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي المواطنين والمقيمين بإعداد طعامهم في المنازل وتجنب الطلب من المطاعم قدر الإمكان، مبيناً أنه في حال اضطر أحد لطلب الطعام من المطاعم عليه أن ينتبه لعدة أمور.
وقال العبدالعالي في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأولى في حال الطلب من المطاعم عدم الخروج من المنزل والطلب عن طريق التطبيقات، مبيناً أن مندوبي التوصيل ملزمون ببعض الاشتراطات الصحية وفي حال ملاحظة عدم تطبيق المندوب لها فلابد من الإبلاغ عنه.
وأضاف أنه يجب الحرص عند استلام الطلب بنزع الكيس ورميه وغسل اليد جيداً قبل تناول الطعام خشية أن يكون الكيس حاملاً للفيروس، مشدداً كذلك على ضرورة الابتعاد عن مخالطة الآخرين وعدم لمس الوجه باليدين.
#فيديو
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. #محمد_العبدالعالي_في_الصورة: أنصح المواطنين الحرص على تحضير طعامنا في بيوتنا، فإذا كان لابد الطلب من المطاعم.. انتبه بشدة لهذه النقاط.. pic.twitter.com/6bu4VRgJ7m
— في الصورة (@Fealsora) April 6, 2020
وفق “أخبار 24”.