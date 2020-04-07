بدأت القوات الخاصة لأمن الطرق ضمن منظومة الأمن العام في تطبيق تعليمات منع التجول على مداخل مدينة الرياض وشوارعها الرئيسية والفرعية، وسط التزام أهالي المدينة بأمر المنع.
ونشر أمن الطرق عبر حسابه بـ”تويتر”، مقطع فيديو بيّن من خلاله رجال الأمن وهم يقومون بالتدقيق الأمني ورفع مستوى السلامة وتأدية واجبهم عند منافذ المدينة تطبيقاً لقرار منع التجول.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قراراً بمنع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.
#أمن_الطرق .. ضبط أمني مُحكم على مداخل المدن ، وسط التزام عالي من المواطنين والمقيمين بأمر #منع_التجول.#كلنا_مسؤول#واس_عام pic.twitter.com/CG1jtR69tz
— واس العام (@SPAregions) April 6, 2020
#أمن_الطرق .. ضبط أمني مُحكم على مداخل المدن ، وسط التزام عالي من المواطنين والمقيمين بأمر #منع_التجول.#كلنا_مسؤول#واس_عام pic.twitter.com/EQVjoVwcmc
— واس العام (@SPAregions) April 6, 2020
رجال أمنٍ في الميدان من أجل صحة وسلامة الإنسان .#كلنا_مسؤول #واس_عام pic.twitter.com/IDokOp28Rt
— واس العام (@SPAregions) April 6, 2020
وفق “أخبار 24”.