بدأت القوات الخاصة لأمن الطرق ضمن منظومة الأمن العام في تطبيق تعليمات منع التجول على مداخل مدينة الرياض وشوارعها الرئيسية والفرعية، وسط التزام أهالي المدينة بأمر المنع.

ونشر أمن الطرق عبر حسابه بـ”تويتر”، مقطع فيديو بيّن من خلاله رجال الأمن وهم يقومون بالتدقيق الأمني ورفع مستوى السلامة وتأدية واجبهم عند منافذ المدينة تطبيقاً لقرار منع التجول.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قراراً بمنع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

 

 

وفق “أخبار 24”.